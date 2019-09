Bce, l’ultima sfida di Mario Draghi: mercati attendono nuovo intervento

editato in: da

(Teleborsa) – Ultimi mesi per Mario Draghi al timone della Banca centrale europea. Dopo essere stato il protagonista assoluto delle scelte di politica monetaria degli ultimi 8 anni, prima di passare il testimone a Christine Lagarde, il presidente della Bce dovrà compiere la sua ultima missione. In vista della riunione del Consiglio direttivo della Bce deputata a prendere decisioni di politica monetaria, prevista per giovedì 12, in queste ore crescono le aspettative dei mercati.

In un contesto di rallentamento della crescita europea con sullo sfondo la brusca frenata dell’economia tedesca (la produzione industriale in Germania è scesa a luglio dello 0,6% rispetto a giugno e del 4,2 rispetto all’anno prima), la Brexit alle porte e i rischi legati alla guerra dei dazi tra Usa e Cina, sembra che Draghi, nella penultima riunione da lui presieduta prima della fine del mandato, opterà per una linea interventista. Sul tavolo l’ipotesi un Quantitative easing 2 con nuove iniezioni di liquidità da parte della Bce che comprando titoli sul mercato, secondo i rumor, potrebbe assicurare 30-40 miliardi al mese per 9-12 mesi. Tra le aspettative del mercato emerge, inoltre, il taglio del tasso sui depositi che le banche hanno presso la Bce dal -0,40% al -0,50% e, per quanto riguarda la forward guidance si attende nei prossimi mesi un allungamento della promessa di tassi bassi. Secondo i sondaggi di Bloomberg, gli economisti puntano su un taglio al tasso sui depositi di 10 punti, ma nessuna mossa a settembre.

Quella che è già stata soprannominata la “settimana di Draghi” si concluderà venerdì con la comunicazione del rating a lungo termine di Moody’s sulla Ue (attualmente Aaa, con outlook stabile).