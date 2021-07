BCE, Lagarde: “Nuovo target inflazione è chiaro e facile da comunicare”

editato in: da

(Teleborsa) – Il nuovo obiettivo di inflazione al 2%, comunicato oggi dalla BCE, “è chiaro e facile da comunicare e fornisce un solido ancoraggio per le aspettative di inflazione, essenziale per mantenere la stabilità dei prezzi. Sostituisce la precedente formulazione, che è stata ampiamente considerata troppo elaborata e che occasionalmente ha dato origine a percezioni errate sulle aspirazioni del Consiglio direttivo”. È con queste parole che Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha spiegato il principale risultato della revisione della strategia di politica monetaria dell’istituzione di Francoforte.

“Per mantenere la simmetria del suo obiettivo di inflazione, il Consiglio direttivo riconosce l’importanza di tenere conto delle implicazioni del limite inferiore per i tassi di interesse nominali – ha spiegato Lagarde durante la conferenza stampa odierna – In particolare, quando i tassi di interesse nominali tendono a essere bassi durante tutto il ciclo economico, come sta accadendo ora, l’economia opera non troppo lontano dal limite inferiore. Gli episodi in cui il tasso ufficiale è vincolato al limite inferiore sono spesso associati a pressioni disinflazionistiche. Affrontare questo problema richiede misure di politica monetaria particolarmente vigorose o persistenti per evitare che si consolidino deviazioni negative dall’obiettivo di inflazione”.

“In queste condizioni, di fronte a grandi shock avversi, la risposta politica della BCE includerà misure di politica monetaria particolarmente energiche – ha aggiunto – Inoltre, più vicino al limite inferiore effettivo, può anche essere necessario un uso più persistente degli strumenti di politica monetaria. Ciò può anche implicare un periodo transitorio in cui l’inflazione è moderatamente al di sopra dell’obiettivo“. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Lagarde ha sottolineato più volte che un obiettivo simmetrico “significa che il Consiglio direttivo considera ugualmente indesiderabili gli scostamenti negativi e positivi dell’inflazione dall’obiettivo”.



Le novità nella strategia monetaria saranno accompagnate anche da un cambiamento nella comunicazione, ha annunciato la presidente dalla BCE. “Durante la revisione, abbiamo affrontato il tema della comunicazione, anche perché la nostra politica ha effetti diretti sui cittadini dell’UE – ha spiegato – L’ultima revisione, nel 2003, è stata fatta ancora prima che gli smartphone fossero strumenti diffusi. Lagarde ha annunciato che nelle prossime settimane verranno diffusi dettagli più precisi, ma in generale gli statement dopo le riunioni di politica monetaria sanno “più coincisi, più basati sulla narrativa e in un inglese più semplice” e l’istituzione di Francoforte intende interagire di più con i cittadini europei attraverso eventi e materiali informativo più visivo.

Con riguardo all’inclusione dei cambiamenti climatici all’interno della politica monetaria, Lagarde ha detto che “il Consiglio direttivo si impegna in un ambizioso piano d’azione che copre diversi settori chiave. In primis, amplieremo ulteriormente la nostra capacità analitica nella modellizzazione macroeconomica e svilupperemo indicatori statistici e nuovi strumenti per valutare le implicazioni del cambiamento climatico per la trasmissione della politica monetaria e la stabilità dei prezzi. In secondo luogo, la BCE introdurrà requisiti di informativa sulla sostenibilità ambientale per l’ammissibilità all’acquisto di asset. Terzo, adatteremo il nostro quadro di valutazione del rischio, i nostri acquisti di asset del settore societario e il collateral framework per i rischi legati al clima”.