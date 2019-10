BCE, la tedesca Isabel Schnabel in marcia per entrare nel Board

editato in: da

(Teleborsa) – Il Board della BCE si appresta a salutare la giovanissima economista tedesca Isabel Schnabel, 48 anni, consulente economica della Cancelliera Angela Merkel.

La candidatura di Schnabel nel Comitato esecutivo del BCE da parte della Germania è volta a sostituire la dimissionaria Sabine Lautenschlaeger. Secondo il quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, la formalizzazione sarà presto annunciata dal Ministro delle Finanze tedesco Olaf Cholz.

La candidatura rappresenta un punto di svolta per Berlino, che non solo preferisce la giovane economista alla vicepresidente della Bundesbank Claudia Buch, anch’essa fra i papabili, ma sceglie una figura meno intransigente e più “colomba”. La Schnabel ha ripetutamente difeso la politica accomodante adottata da Mario Draghi, quindi in questo senso può essere considerata più colomba dei predecessori, ma con il rigore alla tedesca che è parte del suo DNA. Meno ortodossa dunque e più flessibile dei tradizionali “falchi” tedeschi che sino ad oggi hanno popolato il Board a Francoforte.

(Foto: © Paul Grecaud/123RF)