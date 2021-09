BCE, Isabel Vansteenkiste nuovo direttore generale relazioni UE e internazionali

editato in: da

(Teleborsa) – Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) ha nominato Isabel Vansteenkiste come nuovo Direttore generale delle relazioni internazionali ed europee. Chi ricopre questo ruolo si occupa di monitorare e prevedere le tendenze economiche globali e assiste il comitato esecutivo, preparando posizioni politiche su questioni internazionali e dell’UE/area euro e organizzando riunioni (come quelle del Fondo monetario internazionale, G7 e G20 dei ministri delle finanze e dei ministri delle finanze dell’UE e dell’area euro).

Vansteenkiste è attualmente vicedirettore generale della politica monetaria e in precedenza ha ricoperto la carica di vicedirettore generale dell’economia. Succederà ad Hans-Joachim Klöckers, che va in pensione dopo oltre 23 anni alla BCE e ricopre la carica di Direttore generale delle relazioni internazionali ed europee da marzo 2018.

Vansteenkiste è entrata a far parte della BCE nel 2002, quando ha iniziato la sua carriera come economista ed esperta in campi quali tassi di cambio, previsioni, economia statunitense, economie di mercato emergenti e questioni relative al FMI. Ha ricoperto diverse posizioni manageriali sia nella Direzione Generale Relazioni Internazionali ed Europee che nella Direzione Generale Economia.