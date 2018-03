BCE, il 5 luglio verrà presentata la nuova banconota da 50 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Fervono i preparativi per l’introduzione della nuova banconota da 50 euro. La Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) dei paesi dell’area dell’euro, che insieme formano l’Eurosistema, presenteranno la banconota della serie “Europa” il 5 luglio prossimo mentre la sua immissione in circolazione è prevista nella primavera del 2017.

“L’Eurosistema e i suoi partner di settore hanno avviato con tempestività i preparativi in vista dell’introduzione della nuova banconota da 50 euro, per assicurare che le imprese siano pronte e i cittadini possano utilizzare le nuove banconote ovunque e senza problemi a partire dal giorno della loro immissione in circolazione”, ha dichiarato Ton Roos, a capo della Direzione Banconote della BCE.

Fra i tagli di banconote in euro quello da 50 euro è il più diffusamente utilizzato. Oltre 8 miliardi di banconote in euro, ovvero circa il 45% del totale attualmente in circolazione, appartengono a questo taglio.

Leggi anche:

Tutto sui 50 euro

La banconota da 500 euro ha le ore contate. Come e perché verrà eliminata

Banconote da 500 euro: quanto ci costa cancellarle

Il mistero della ‘sparizione’ delle banconote da 500 euro

Monete rare: ecco le lire italiane che valgono una fortuna

Come riconoscere le monete false

Euro falsi in aumento, quali sono e come riconoscerli