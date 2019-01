BCE, De Guindos: “Assicurare successi sul lungo termine richiede sforzi continui sul versante delle riforme”.

editato in: da

(Teleborsa) – “Le autorità devono ripristinare i margini di bilancio da sfruttare in situazioni di crisi e al tempo stesso serve condivisione dei rischi transnazionale in modo da poter mettere assieme le risorse europee per fronteggiare gli shock”. Così si pronuncia il vicepresidente della Bce, Luis De Guindos, intervenendo alla conferenza sul quinto anniversario dell’ingresso della Lettonia nella valuta unica e avvertendo che questo passa anche da una maggiore condivisione dei rischi tra Paesi.

Questi obiettivi sarebbero essenziali, secondo De Guindos, per rafforzare la resilienza, la stabilità e la crescita dell’Unione Europea e migliorare la vita dei cittadini.

Continua l’esponente europeo concludendo il concetto con un’ultima affermazione: “Ci sono state ragioni per celebrare l’euro quale potente strumento di convergenza che ha portato benefici ai cittadini. Ma assicurare successi sul lungo termine richiede sforzi continui sul versante delle riforme per ridurre i rischi nella finanza e nel settore pubblico, assieme a misure per rafforzare la produttività“.