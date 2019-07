BCE, Corte tedesca respinge ricorso su unione bancaria

editato in: da

(Teleborsa) – Notizie confortanti, arrivano per l’Unione Bancaria Europea. Sulla questione, i giudici della corte federale costituzionale tedesca hanno respinto due denunce. Lo ha reso noto la Corte di Karlsruhe.

La Corte ha respinto un ricorso contro il sistema di vigilanza della BCE per le banche della zona euro e il fondo comune per la ristrutturazione degli istituti in difficoltà.

Si tratta di un punto a favore per la BCE nella partita contro i falchi tedeschi che più volte si sono opposti alle polemiche espansive di Mario Draghi, arrivando a mettere in discussione il ruolo dell’Eurotower.

La decisione è stata emessa dal presidente della Corte, Andreas Vosskuhle.

Dal 2014 le maggiori istituzioni finanziarie europee sono controllate dalla BCE, nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico.