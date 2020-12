BCE, con la pandemia meno utilizzo di contante

editato in: da

(Teleborsa) – Cambiano, seppur gradualmente, le abitudini di pagamento nell’area euro. Sebbene il contante sia rimasto lo strumento più utilizzato alla fine del 2019, nei consumatori emerge la tendenza a utilizzare le carte per i pagamenti al dettaglio di persona. È quanto emerge da uno studio pubblicato oggi dalla Banca centrale europea.

Lo scorso anno – rileva l’indagine – i consumatori adulti dell’area dell’euro hanno utilizzato denaro contante per il 73% delle loro transazioni al dettaglio nei punti vendita e da persona a persona (48% in termini di valore) segnando un incremento rispetto al 2016 quando, come evidenzia un precedente studio della Bce, la cifra era il 79% di queste transazioni (54% in termini di valore). Nello stesso arco temporale l’utilizzo delle carte per i pagamenti al dettaglio di persona è aumentato di 5 punti percentuali, passando dal 19% al 24% (41% in valore).

Nel 2019 quasi quattro transazioni con carta su dieci sono state effettuate utilizzando la tecnologia contactless. Per i loro acquisti online, i consumatori dell’area dell’euro – si legge nel rapporto – hanno pagato principalmente con carta (49% delle transazioni) e una transazione online su quattro è stata effettuata utilizzando soluzioni di pagamento elettronico. Quattro pagamenti di fatture su dieci sono stati effettuati tramite addebito diretto e due su dieci tramite bonifico.

Al fine di comprendere il potenziale impatto della pandemia in corso sul comportamento di pagamento dei consumatori, la Bce ha integrato il suo studio del 2019 con un’indagine ad hoc realizzata nel luglio 2020. Quattro intervistati su dieci hanno risposto di aver utilizzato il contante meno spesso dall’inizio della pandemia. Sebbene la maggior parte di coloro che rientrano in questa categoria prevedano di continuare a farlo dopo la pandemia, l’impatto a lungo termine sul comportamento di pagamento è ancora incerto. I dati pubblicati oggi aiuteranno la Bce e le banche centrali nazionali dell’area dell’euro a comprendere meglio la domanda dei consumatori e le tendenze del mercato, nonché ad attuare le strategie di pagamento al dettaglio e in contanti dell’Eurosistema. Questi includono la promozione di soluzioni di mercato paneuropee competitive, innovative e resilienti, nonché l’impegno a mantenere il contante accessibile e accettato come mezzo di pagamento in tutta l’area dell’euro.

“La libertà dei consumatori di scegliere il proprio metodo di pagamento è della massima importanza per noi. Pertanto – ha commentato Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce – miriamo a garantire l’accettazione e l’accesso al contante in tutta l’area dell’euro, promuovendo al contempo l’innovazione sui pagamenti digitali, anche nel nostro lavoro sulla possibile emissione di un euro digitale”.