BCE, cambia l’obiettivo di inflazione: ora è del 2% simmetrico

(Teleborsa) – Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha pubblicato oggi la sua nuova strategia di politica monetaria. Il cambiamento più importante riguarda l’obiettivo di inflazione, che prima era di “livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo”. Ora la BCE ritiene che sia meglio mantenere la stabilità dei prezzi puntando a un “obiettivo di inflazione del 2% nel medio termine”. Questo obiettivo è “simmetrico, il che significa che deviazioni negative e positive dell’inflazione dall’obiettivo sono ugualmente indesiderabili”, sottolinea in una nota l’istituzione di Francoforte.

Ciò significa che quando l’economia sta operando vicino al limite inferiore dei tassi di interesse nominali, è richiesta un’azione di politica monetaria “particolarmente energica o persistente” per evitare che si radichino deviazioni negative dall’obiettivo di inflazione. Ciò può anche implicare un periodo transitorio in cui l’inflazione è moderatamente al di sopra dell’obiettivo. Il Consiglio direttivo ha inoltre confermato che l’azione sui tassi di interesse resta il principale strumento di politica monetaria. Altri strumenti, come le indicazioni prospettiche, gli acquisti di asset e le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, rimarranno parte integrante del toolkit della BCE.



“Sono lieta di annunciare che il Consiglio direttivo ha approvato ieri la nuova strategia di politica monetaria della BCE – ha affermato Christine Lagarde, presidente della BCE – Pur dando per scontato il mandato principale della BCE di stabilità dei prezzi, la revisione ci ha permesso di mettere in discussione il nostro pensiero, impegnarci con numerose parti interessate, riflettere, discutere e raggiungere un terreno comune su come adattare la nostra strategia. La nuova strategia è una solida base che ci guiderà nella conduzione della politica monetaria negli anni a venire”.

Il Consiglio direttivo ha confermato che l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) resta la misura appropriata per valutare la stabilità dei prezzi. Tuttavia, riconosce che l’inclusione dei costi relativi all’abitazione di proprietà nell’HICP rappresenterebbe meglio l’inflazione rilevante per le famiglie. Ciò non accadrà subito e quindi, nel frattempo, la BCE terrà conto delle misure di inflazione che includono stime iniziali del costo delle abitazioni di proprietà per integrare la sua serie di misure dell’inflazione.