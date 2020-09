BCE, arrivano prestiti a pioggia ultraconvenienti per le banche: tasso a -1%

editato in: da

(Teleborsa) – La BCE è pronta a un nuovo round di finanziamenti super economici per spingere le banche dell’area Euro ad aumentare la liquidità di imprese e famiglie.

Secondo quanto riporta Bloomberg, infatti, i TLTROs di oggi vedranno infatti offrire agli istituti finanziari prestiti a lungo termine con un tasso di interesse che arriverà fino al -1%. Questo significa che la Banca Centrale Europea remunererà i finanziamenti, a patto che questo denaro venga poi versato nell’economia reale.

I TLTROs (Targeted Longer-Term Refinancing Operations, TLTRO) sono, appunto, programmi relativi alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine che da marzo, in concomitanza con la crisi da Coronavirus, hanno visto allentate le loro condizioni di applicazione e rappresentano uno degli strumenti più importanti messi in campo dalla Banca Centrale Europea per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia.