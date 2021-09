BCE, acquisti settimanali netti PEPP in calo a 14,7 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Nella settimana al 10 settembre, con il programma PEPP, la BCE ha rilevato titoli per 20,8 miliardi di euro, a un livello inferiore rispetto ai 19,3 miliardi della settimana prima, mentre sono stati rimborsati 6,1 miliardi di euro di debito giunto a scadenza. Gli acquisti netti sono quindi pari a 14,7 miliardi, in diminuzione rispetto ai 16,7 miliardi della settimana al 3 settembre. Da quando è stato lanciato – a marzo 2020 – il piano di acquisti anti-pandemia, il cumulato di titoli ha raggiunto 1.356,5 miliardi di euro. Sono alcuni dei dati contenuti nel resoconto settimanale di bilancio della Banca centrale europea.

Con il programma di acquisti di titoli pubblici, preesistente alla crisi e il cui cumulato ha raggiunto 2.447,4 miliardi di euro, la BCE ha acquistato altri 9,7 miliardi di titoli. In questo caso, a fronte di rimborsi per 9,3 miliardi di euro, la mole di acquisti netti è pari a 0,4 miliardi. L’Eurosistema ha anche rilevato 0,7 miliardi di bond garantiti e 2,6 miliari di bond del settore privato. In totale la cifra di acquisti di titoli raggiunta nella seconda settimana di settembre 2021 è stata di 33,8 miliardi di euro, a fronte di 27,3 miliardi la settimana precedente.