BCC Milano: risultati positivi nel primo semestre 2019

(Teleborsa) – Il Consiglio di amministrazione di BCC Milano ha approvato il Bilancio del primo semestre 2019 che chiude in positivo con un utile lordo di 2,047 milioni di euro. I Fondi Propri sono pari a 288 milioni di euro, in crescita del 9,08% rispetto a dicembre 2018 e contribuiscono a mantenere il Total Capital Ratio al 15,96%, ben al di sopra delle medie registrate dal Sistema Bancario e del requisito minimo previsto dalle normative vigenti.

La Banca, rispetto ai dati del primo semestre 2018, registra importanti segni di crescita nei volumi e nei margini, grazie anche agli effetti consolidati della recente fusione con Credicoop Cernusco.

“La semestrale rispecchia le nostre previsioni di inizio anno e i risultati conseguiti nei mesi di luglio e agosto confermano l’andamento positivo – commenta Giorgio Beretta, Direttore Generale di BCC Milano – ci aspettiamo una chiusura d’anno migliore rispetto al 2018″.

Il Conto Economico evidenzia una Raccolta totale di oltre 4,23 miliardi con un incremento del 3,5% rispetto a giugno 2018. In particolare la Raccolta diretta si attesta a 2,4 miliardi di euro e la Raccolta Indiretta raggiunge 1,832 miliardi di euro (+7,4%), mentre gli Impieghi Netti superano quota 1,75 miliardi di euro, registrando una crescita dell’1%.

Positivi anche i margini: +5,5% per il Margine di Interesse (27,78 milioni), +29,8% per le Commissioni Nette e +2,04% per il Margine di Intermediazione (43 milioni).

“La prima parte dell’esercizio 2019 si è chiusa poco dopo la conclusione dell’iter di formazione del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – afferma Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano e del Gruppo Iccrea – è iniziata una nuova fase della nostra storia, siamo certi che nei prossimi esercizi la Banca potrà migliorare ulteriormente le proprie performance beneficiando delle importanti sinergie garantite dal Gruppo”.