Bca Carige, titolo sospeso al ribasso dopo annuncio aumento capitale

(Teleborsa) – Stamane il titolo Banca Carige non riesce a entrare in contrattazione, dopo l’annuncio dei conti e del rafforzamento patrimoniale. Le azioni della banca genovese non sono ancora riuscite a fare prezzo, mostrando una variazione percentuale teorica negativa del 48,65%.

Il Consiglio di Amministrazione dell’istituto di credito ha varato un’operazione di rafforzamento patrimoniale che si articola attraverso l’emissione di obbligazioni subordinate Tier 2 ed in un successivo aumento di capitale. Le due operazioni combinate ammontano ad un massimo di 400 milioni di euro.

Banca Carige, che ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un risultato netto negativo per 188,9 milioni, in miglioramento rispetto alla perdita di 210,4 milioni nello stesso periodo del 2017, ha specificato che “la complessiva operazione di ripatrimonializzazione consente al management della banca di sviluppare idonee strategie industriali, inclusa la valutazione di possibili aggregazioni“.