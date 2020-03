BBI Biotech, assemblea approva dividendo e nomina CdA

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea generale di BB Biotech ha approva tutte le proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e la distribuzione di un dividendo di 3,40 franchi svizzeri. Il pagamento avverrà il 25 marzo 2020, con record date del 24 marzo 2020 e data di stacco (ex-dividendo) del 23 marzo 2020.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha dichiarato: “Confermiamo l’attuale politica dei dividendi e la manterremo anche

nei prossimi anni”.

Gli azionisti hanno rieletto i precedenti consiglieri di amministrazione Erich Hunziker, Presidente, Clive Meanwell e Thomas von Planta per un ulteriore mandato di un anno. Klaus Strein aveva comunicato la propria uscita dal CdA già l’anno passato e non risultava quindi disponibile per una rielezione. In seno al Consiglio di Amministrazione sono stati quindi eletti Mads Krogsgaard Thomsen e, con effetto dal 1° ottobre 2020, Susan Galbraith.