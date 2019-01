BB Biotech in rosso nel 2018. Giù il titolo

editato in: da

(Teleborsa) – Nonostante il contesto estremamente difficoltoso per i mercati azionari, BB Biotech sostiene di essersi “affermata nel 2018”.

Il rendimento totale, nonostante l’evoluzione negativa (-5,2% in CHF, -2,2% in EUR), ha comunque sovraperformato il portafoglio sottostante (-14,5% in CHF, -11,1% in EUR), a dimostrazione della costante fiducia riposta dagli azionisti in BB Biotech.

Nel corso dell’anno, BB Biotech ha realizzato cospicue plusvalenze grazie alla vendita di tre posizioni in portafoglio. Tali guadagni non sono tuttavia riusciti a compensare integralmente le perdite sulle partecipazioni di maggiori dimensioni in portafoglio e la debolezza generalizzata dei mercati azionari. Nel quarto trimestre, l’azione ha perso il -18,8% in CHF e -17,2% in EUR, mentre nello stesso arco temporale il portafoglio ha accusato una flessione del -18,2% in CHF e -17,3% in EUR. In cifre, ciò si traduce in una perdita di CHF 643 milioni per il quarto trimestre e di CHF 471 milioni per l’intero esercizio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione riconferma la politica di dividendo degli ultimi anni e propone all’Assemblea generale del 21 marzo 2019 il pagamento di un dividendo ordinario pari al 5% del corso medio dell’azione ponderato per il volume nel mese di dicembre 2018, pari a CHF 3,05 per azione.

Il rapporto annuale completo al 31 dicembre 2018 sarà pubblicato il 15 febbraio 2019.

In rosso il titolo a Piazza Affari: -1,14%.