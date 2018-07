BB Biotech chiude il primo semestre in perdita

editato in: da

(Teleborsa) – BB Biotech ha chiuso il primo semestre del 2018 con un una perdita netta di 70 milioni di franchi svizzeri, risultato che si confronta con l’utile di 478 milioni dei primi sei mesi dell’esercizio precedente.

Nel solo secondo trimestre la perdita netta è stata di 98 milioni di franchi svizzeri. Nello stesso periodo dell’esercizio precedente era stato invece realizzato un utile netto di 103 milioni.

BB Biotech prevede per il secondo semestre 2018 ulteriori progressi nelle pipeline, tra cui approvazioni di importanti prodotti e pubblicazioni di dati di Fase III per nuovi farmaci negli USA e in Europa.

“Condizioni quadro difficili, come ad esempio la discussione sull’introduzione di controlli sui prezzi da parte del governo statunitense e, in generale, la fine del rally di mercato, hanno pesato nel secondo trimestre sul sentiment nel settore healthcare”, spiega il gruppo nella nota che accompagna i conti.

A Piazza Affari, il titolo di BB Biotech viaggia in rialzo dello 0,51%