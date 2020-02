BB Biotech chiude 2019 in utile, dividendo invariato

editato in: da

(Teleborsa) – BB Biotech ha presentato il rapporto annuale per l’esercizio 2019, che evidenzia un andamento positivo in un contesto di mercato generalmente favorevole.

Considerando l’intero anno, il rendimento totale dell’azione è stato del 18,5% in franchi svizzeri e 23,4% in euro, leggermente al di sotto della performance del portafoglio pari al 23.4% in CHF e al 28.1% in EUR. I dati consolidati e sottoposti a revisione per l’intero esercizio 2019 indicano un utile netto di 677 milioni CHF, contro una perdita netta di CHF 471 milioni accusata nel 2018.

BB Biotech propone il pagamento di un dividendo ordinario di 3,40 franchi ad azione, pari come nell’esercizio precedente a un rendimento del 5% sul corso medio ponderato per i volumi dell’azione nel mese di dicembre 2019. Viene così riconfermata e portata avanti la politica dei dividendi introdotta nel 2013.

Il titolo BB Biotech quotato alla Borsa di Milano fa piuttosto bene oggi con un guadagno di circa il 2%.