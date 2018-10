BB Biotech annuncia i risultati provvisori

editato in: da

(Teleborsa) – BB Biotech ha chiuso i primi nove mesi del 2018 con un utile pari a 172 milioni di franchi svizzeri (a fronte di un utile di 843 milioni nello stesso periodo dell’esercizio precedente). Lo spiega il gruppo che annuncia il risultato provvisorio.

Per il terzo trimestre BB Biotech ha registrato un utile di 242 milioni (a fronte di un utile di 365 milioni nello stesso periodo precedente). In quanto Società di partecipazioni, il risultato operativo di utile/perdita riflette l’andamento dei corsi azionari delle aziende detenute in portafoglio. La rendicontazione ordinaria al 30 settembre 2018 verrà pubblicata il 19 ottobre 2018