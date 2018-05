Bayer, diminuiscono utili e vendite nel trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Trimestrale in calo per Bayer, colosso chimico nonché tra le principali case farmaceutiche mondiali. I risultati di bilancio per la prima parte dell’anno hanno costretto la società ad una revisione al ribasso dell’outlook sul 2018.

Cala del 6,2% il dato sugli utili, attestati a 1,95 miliardi di euro dai 2,08 miliardi dell’anno precedente.

Scivolano anche i ricavi, con una diminuzione del 5,6% rispetto al 2017, a 9,14 miliardi di euro dai 9,68 miliardi precedenti.

“Gli effetti valutari negativi hanno frenato gli utili di circa 160 milioni” ha affermato Bayer in una nota. Si mostra in peggioramento il dato sulle vendite in tutte le divisioni del Gruppo, con conseguente abbassamento dell’outlook per l’anno (meno dei 35 miliardi di vendite stimate).

La società ha dichiarato, inoltre, che entro il termine del secondo trimestre si aspetta il closing dell’operazione di fusione con la multinazionale di biotecnologieMonsanto, affare da 66 miliardi di dollari.

Regge il titolo Bayer a Francoforte, che al momento guadagna lo 0,25%.