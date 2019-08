Bayer cede all’americana Elanco divisione Animal Health

editato in: da

(Teleborsa) – La farmaceutica tedesca Bayer ha annunciato la sigla di un accordo per la vendita la divisione veterinaria alla compagnia americana Elanco Animal Health.

La divisione Animal Health, dedicata ai prodotti per la salute degli animali, verrà ceduta per un importo di 7,6 miliardi di dollari. La cifra comprende un pagamento in contanti di 5,3 miliardi ed uno in azioni per 2,3 miliardi. Il closing è previsto per il 2020.

La notizia non fa bene a Elanco che sul listino di New York perde il 7,7%, mentre Bayer ha chiuso le contrattazioni a Francoforte con un calo di mezzo punto, in linea con la performance del mercato.

(Foto: Ragesoss CC BY 1.0)