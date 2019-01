Battute d’arresto anche per l’economia cinese: crisi del settore manifatturiero

editato in: da

(Teleborsa) – Battute d’arresto per l’attività industriale cinese, che nel 2018 ha registrato il primo calo da oltre un anno e mezzo. Il dato arriva dal Caixin/Markit Manufacturing Purchasing Managers Index (Pmi) di dicembre, che, rilasciato questa mattina, segna una flessione di mezzo punto: dai 50,2 di novembre ai 49,7. Il primo calo da maggio 2017.

Cattiva notizia anche per la Borsa di Hong Kong, che lascia sul terreno il 2,8%, con il peggior Capodanno degli ultimi 23 anni. Giù anche le previsioni della Banca mondiale, che per il 2019 vedono la contrazione del PIL cinese ai minimi da oltre 30 anni, con una crescita del 6,2%. Intanto, le aziende di Pechino continuano a licenziare, dando seguito alla striscia negativa di riduzione dei posti di lavoro che infuria da 62 mesi.

Questo perché il settore manifatturiero accusa il calo degli ordini sul mercato interno ed internazionale, registrando la prima contrazione complessiva da oltre due anni e mezzo, mentre imperversa la fase discendente degli ordini di export, sintomo delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Una condizione, che, in questo modo, rende quasi inutile la tregua sui dazi siglata alla fine di novembre da Donald Trump e Xi Jinping, intenzionati ora a trovare un accordo per porre fine alla guerra commerciale.

A questo punto, sono diversi gli economisti che puntano sull’intervento del Governo per arginare la flessione dell’economia cinese. Il primo passo, secondo alcuni, potrebbe essere il rilancio degli investimenti in infrastrutture, che proprio oggi trova seguito nel via libera da parte di Pechino ad 8 progetti di collegamento ferroviario per 33,8 miliardi di dollari.