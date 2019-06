Battisti su polo turismo: “Grande opportunità per promuovere sistema Italia”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo FS Italiane ha annunciato oggi la nascita di un polo dedicato al settore del turismo, per sfruttare al meglio le potenzialità di crescita di questo settore e promuovere l’Italia e le sue bellezze naturali, per attrarre viaggiatori e competere con gli altri paesi a vocazione turistica.

L’Amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, Gianfranco Battisti, ha parlato oggi della nascita di questo polo, che punterà al coordinamento con gli enti locali per offrire una visione unitaria del sistema paese Italia.

“Implementare attraverso anche degli accordi di co-marketing con le Regioni e con i comuni attività di sinergia per permettere anche un piano di comunicazione congiunto, che trasferiamo a livello internazionale attraverso le collaborazioni con l’ENIT, quindi intorno al sistema ferroviario, la grande possibilità per il sistema Paese a livello turistico di avere un biglietto di visita credibile e soprattutto unico per tutti quanti”.

“Oggi, un problema che caratterizza il paese è quello della eccessiva distribuzione dal punto di vista della comunicazione: sono 18 mila enti che a vario titolo parlano di turismo e il fatto di ricondurli tutti a un grande progetto comune che è quello del sistema paese Italia ed esportarlo a livello internazionale, credo che sia un elemento chiave per il successo del sistema turistico del Paese”.

“Non è una nuova forma turismo, è una forma di turismo che si allinea molto più ai paesi competitor, soprattutto Spagna e Francia che sono paesi di riferimento dal punto di vista dell’attrattività turistica, ma soprattutto anche dalla capacità di vendere meglio il prodotto”.