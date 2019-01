Battisti, Bolsonaro esulta e lancia tweet a Salvini: “Conta sempre su di noi”

editato in: da

(Teleborsa) – “Congratulazioni e conta sempre su di noi”. Così, con un tweet in italiano, il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro si rivolge al Ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo l’arresto di Cesare Battisti. Nel suo post Bolsonaro include il tweet con il quale Salvini ha commentato l’arresto dell’ex terrorista dei Pac e ha ringraziato le forze dell’ordine italiane e straniere.

Qualche attimo prima, il nuovo Presidente Bolsonaro, da poco insediato, aveva lanciato un altro tweet per l’arresto del terrorista rifugiato in Bolivia:”Congratulazioni ai responsabili della cattura del terrorista Cesare Battisti! Finalmente giustizia sarà fatta per l’assassino italiano e compagno di ideali di uno dei Governi più corrotti che siano mai esistiti al mondo”.

Un violento attacco di Jair Bolsonaro al Governo Lula che concesse lo status di rifugiato politico a Battisti negandone l’estradizione verso l’Italia.