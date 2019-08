Battisti a TLB: “Aumentati i collegamenti alla porta sud di Milano”

editato in: da

(Teleborsa) – L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ferrovie dello Stato Italiane Gianfranco Battisti, nominato Presidente della Fondazione FS dal 31 luglio 2019, a margine della presentazione del nuovo hub di Milano Rogoredo ha parlato ai microfoni di TLB.

Gruppo FS impegnato su più fronti, con una diversificazione degli hub e tante altre iniziative…

Intanto oggi abbiamo presentato un’iniziativa importante quella della concentrazione di maggiore offerta su una stazione, che è un po’ la porta di accesso a Milano da un punto di vista degli arrivi nel sud della città. Quindi abbiamo implementato, anche in vista della chiusura di Linate, i collegamenti che sono passati da 36 a 50 al giorno su su questo importante hub, che è uno snodo fondamentale anche per altre destinazioni tipo Genova.

Un impegno che si traduce in un aumento dei servizi in tante direzioni…

C’è l’aumento dell’offerta dal punto di vista ferroviario e c’è poi l’aumento dei servizi che fanno sì che l’esperienza di viaggio intorno al treno sia completa. In stazione abbiamo aumentato i servizi di customer care dedicato, i servizi di aree Lounge estendendo gli orari in maniera da poter coprire tutte le fasce della giornata e poi soprattutto anche un presidio di sicurezza e di PolFer, perché in qualche maniera dà garanzia di un ambiente sicuro intorno alla stazione.

La chiusura di Linate va 27 luglio al 27 ottobre ma poi sono queste iniziative rimangono…

Le iniziative rimangono. L’obiettivo è quello di intercettare domanda incrementale che oggi avrebbe comunque viaggiato in aereo e portarla sui nostri treni, e quindi speriamo venga apprezzata perché può essere una grande operazione per fidelizzare questa clientela, ma soprattutto per intercettare domanda anche dal business, visto che intorno all’area ci sono oltre 140 aziende.

Ci saranno riflessi anche sul turismo?

Direi di sì, il fatto di poter aumentare i collegamenti su questa porta di accesso al sud della città fa sì che i collegamenti verso Genova, quindi la Riviera Ligure, ma anche per gli spostamenti città, essendo Rogoredo centrale dal punto di vista dei centro città, credo sia un’opportunità anche per i turisti.