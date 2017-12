Bastogi e Brioschi cedono complesso immobiliare a Antirion

(Teleborsa) – Bastogi, Brioschi e Antirion SGR hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita mediante il quale Brioschi e Camabo (società controllata da Bastogi, che detiene indirettamente il 51% del capitale sociale, mentre il 49% fa capo a Brioschi) hanno promesso in vendita ad Antirion il complesso immobiliare sito in Milano e delimitato dalle vie Darwin, Segantini, Borsi e Pichi, costituito da 15 edifici e 273 posti auto.

Il prezzo complessivo è stato convenuto in circa 102 milioni di euro, ed è riferibile per circa 98,9 milioni di euro agli immobili ceduti da Brioschi e per circa 3,1 milioni di euro all’unico immobile ceduto da Camabo; il prezzo definitivo sarà stabilito in relazione agli importi degli affitti in essere alla data del closing, si legge in una nota congiunta di Bastogi e Brioschi.

Quest’ultima si è resa garante anche dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di indennizzo da parte di Camabo (che ha a sua volta interamente controgarantito Brioschi) per l’immobile di proprietà di Camabo.