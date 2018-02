Basket, PosteMobile Final Eight 2018 al via a Firenze. Attivi sconti con Trenitalia

(Teleborsa) – E’ in calendario nella splendida Firenze la PosteMobile Final Eight 2018, l’evento di punta del mondo del basket che si svolgerà dal 15 al 18 febbraio e con cui la LBA Lega Basket Serie A assegnerà la Coppa Italia.

Otto le squadre finaliste: la Sidigas di Avellino contro Vanoli Cremona e Umana Reyer di Venezia contro Fiat Torino alla prima giornata, mentre Germani Basket di Brescia sfiderà Virtus Segafredo di Bologna e EA7 Emporio Armani di Milano i Red October di Cantù nella seconda giornata. Le semifinali si terranno iol 17 febbraio ela finale nell’ultima giornata il 18 febbraio.

Ed anche per questo evento dello sport sarà attiva una promozione di Trenitalia, che prevede la possibilità di raggiungere con sconti il Nelson Mandela Forum, di cui il Frecciarossa è il treno ufficiale. Gli appassionati di basket potranno assistere alle sfide beneficiando del 30% di sconto su Frecce, InterCity e InterCity Notte per i viaggi di andata e ritorno da/per Firenze.

L’offerta è frutto della partnership fra la società di trasporto del Gruppo FS Italiane e la Lega Basket Serie A. Anche le otto squadre finaliste hanno scelto il Frecciarossa per raggiungere Firenze per la PosteMobile Final Eight di Coppa Italia.

La particolare agevolazione è valida sul prezzo Base per le partenze dal 13 al 18 febbraio per Firenze, e i viaggi di ritorno dal Capoluogo toscano dal 15 al 19 febbraio. Aderire alla promozione è semplice: sarà necessario, al momento dell’acquisto del titolo di viaggio accedere a “Speciale Eventi” di trenitalia.com o nelle agenzie abilitate, inserendo il codice di prenotazione pubblicato sul sito di Trenitalia ed essere in possesso di un biglietto delle partite PosteMobile Final Eight, da esibire al personale di controlleria a bordo treno quando richiesto. Lo sconto non può essere applicato per i soli viaggi di andata o per i soli viaggi di ritorno. Sono esclusi dall’offerta “Speciale Eventi” i livelli di servizio Executive e Salottino Business.