Basilicata, il centrodestra vince le regionali e Vito Bardi è il nuovo Governatore

(Teleborsa) – Come nelle previsioni, successo del centrodestra alle regionali in Basilicata. Vito Bardi, generale della Guardia di Finanza in pensione, è il nuovo Governatore del Consiglio regionale con una percentuale di voti (a spoglio non ancora concluso) che dovrebbe attestarsi attorno al 42,3%, distanziando di circa 10 punti il candidato del centrosinistra Carlo Trerotola.

Nella corsa a quattro per la poltrona di presidente della Giunta, molto distanziato il Cinquestelle Antonio Mattia sotto il 20%. Il Movimento ha praticamente dimezzato i consensi ottenuti alle politiche del 4 marzo di un anno fa. Valerio Tramutoli, professore universitario ecologista e quarto candidato, candidato con la lista civica di sinistra “Basilicata possibile” non avrebbe raggiunto il 5%.non dovrebbe arrivare nemmeno al 5% con la lista civica di sinistra “Basilicata possibile”.

Dopo una ininterrotta tradizione di “Governi” regionali di centrosinistra, in Basilicata, come accaduto nelle altre parziali consultazioni elettorali dell’ultimo anno, ultime delle quali in Abruzzo e in Sardegna, il centrodestra acquisisce così il settimo successo. Il generale Bardi, che rappresenta Forza Italia, è stato il candidato imposto da Silvio Berlusconi. Per la lista più votata “testa a testa” Lega-M5S.