BasicNet, vendite aggregate 2019 superano 1 miliardo

(Teleborsa) – BasicNet chiude l’esercizio 2019 con vendite aggregate di prodotti recanti i Marchi del Gruppo, sviluppate nel Mondo dal Network dei

licenziatari, a oltre un miliardo di Euro, in crescita del 17,1% rispetto al 2018.

Il fatturato consolidato rappresentato dalle royalties attive, dalle commissioni di sourcing e dalle vendite dirette a 305,7 milioni di Euro, +45,3% rispetto all’esercizio precedente.

L’Ebitda a 42,5 milioni di Euro (33,0 milioni nel 2018) in crescita del +28,7%, include gli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16 per la riclassificazione di Euro 5,5 milioni per canoni di locazione negli ammortamenti e negli interessi passivi.

L’Ebit a 30,6 milioni di Euro 26,6 milioni nel 2018 +15%.

Il risultato netto a 21,05 milioni di Euro, in linea con i 21,01 milioni di Euro dell’esercizio precedente, in crescita del 13,6% rispetto all’utile del 2018, se calcolato al netto dei benefici fiscali straordinari derivanti dal Patent Box.

L’indebitamento finanziario netto è pari a 78,3 milioni di Euro (59 milioni escludendo l’impatto dell’IFRS 16, rispetto ai 51,7 milioni al 31 dicembre 2018).

Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,12 Euro, per ciascuna delle azioni in circolazione, per un controvalore complessivo pari a circa 6,4 milioni di Euro. Il dividendo, così come proposto, rappresenta un pay-out ratio del 30,3% (30,8% nel 2018) sull’utile netto consolidato pari a 21,05 milioni di Euro. Il dividendo sarà in pagamento dal 29 aprile 2020, con record date il 28 aprile 2020 e stacco cedola (numero 13) il 27 aprile 2020.