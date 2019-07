BasicNet, utile semestre lievita oltre i 10 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Ottimi risultati per BasicNet, attiva nel settore dell’abbigliamento ed accessori sportivi, con marchi noti quali Kappa e Robe di Kappa. Il primo semestre si è chiuso con vendite aggregate per 484,8 milioni di euro, in crescita del 21,6% ed un fatturato consolidato di 137,8 milioni di euro, in aumento del 48,6%.

L’EBITDA sale a 20,3 milioni di euro (+54,5%) e l’EBIT si è portato a 14,6 milioni di euro (+43,8%), mentre il risultato netto consolidato si porta a 10,4 milioni di euro (+60,2%). I risultati al 30 giugno 2019 recepiscono gli effetti dell’acquisizione del licenziatario francese Sport Finance SAS, ora denominato Kappa Europe, avvenuta all’inizio del corrente esercizio, e consolidato a partire dal primo gennaio 2019, e gli effetti ell’applicazione del principio contabile IFRS 16.

L’indebitamento finanziario si attesta a 86,9 milioni di euro (57,2 milioni al 30 giugno 2018 e 51,7 milioni al 31 dicembre 2018).

(Foto: © Tommaso Gasperini/Massimo Sestini)