(Teleborsa) – BasicNet, nel periodo dal 17 al 21 settembre 2018, ha acquistato n. 25.400 azioni. A seguito degli acquisti di cui sopra BasicNet detiene complessivamente n. 6.758.182 azioni proprie, pari al 11,08 % del capitale sociale.

La giornata in Borsa si chiude con un’ottima performance per il gruppo operante nel settore abbigliamento e calzature, che ha chiuso in rialzo del 3,08%.