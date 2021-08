editato in: da

(Teleborsa) – BasicNet, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, ha acquistato nel periodo dal 9 al 13 agosto

2021, n. 22.000 azioni al prezzo medio unitario di 4,490 euro per un controvalore complessivo di 98.776,50 euro.

A seguito degli acquisti di cui sopra la società detiene complessivamente n. 8.907.040 azioni proprie, pari al 14,603% del capitale sociale.

Giornata fiacca intanto in Borsa per la società che tratta in ribasso dello 0,56%.