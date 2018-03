editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di BasicNet ha approvato il bilancio consolidato 2017. Confermati i risultati anticipati il 19 febbraio scorso.

Convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti, in unica convocazione, per il 24 aprile 2018 in cui ci sarà la proposta di rinnovare l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie e la proposta di un dividendo di 0,06 Euro per azione, pay-out ratio del 30,8% (0,06 Euro per azione il dividendo 2016).