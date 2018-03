(Teleborsa) – Proseguono gli acquisti di azioni proprie da parte di BasicNet che ha comunicato di aver messo in portafoglio, tra il 26 febbraio e il 2 marzo 2018, 12.800 azioni, ad un prezzo medio di 3,694 euro per azione, per un controvalore di 47.289,98 euro.

Il gruppo torinese, a seguito degli acquisti finora effettuati, detiene complessivamente 6.274.579 azioni proprie, pari al 10,287% del capitale sociale.