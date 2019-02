Basf, utili trimestre in calo ma vendite crescono e alza dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – Profitti in calo e previsioni “deboli” per il primo semestre 2019 per Basf, che però annuncia vendite in crescita e superiori alle attese ed un aumento del dividendo. Indicazione quest’ultima che contribuisce a sostenere il titolo alla Borsa di Francoforte, dove guadagna il 3,72% al top fra le Blue Chips del Dax30.

La società ha chiuso il quarto trimestre dell’anno scorso con utili netti in calo a 348 milioni di euro contro gli 1,54 miliardi registrati un anno prima. Le problematiche principali sarebbero da ricollegarsi alle difficoltà riscontrate a causa della lunga siccità estiva, che ha potato ad un periodo storico di bassi livelli per il fiume Reno che hanno praticamente bloccato l’utilizzo degli impianti nel principale sito produttivo di Ludwigshafen in Germania.

Anche l’Ebit si è attestato a 469 milioni, in picchiata del 67%., mentre una nota positiva arriva dalle vendite, che sono in crescita del 2% a 15,59 miliardi contro i 15,23 miliardi di un anno fa.

Gli analisti prevedevano profitti per 502 milioni e ricavi per 14,63 miliardi ma

Il Gruppo ha infine dichiarato, nonostante le previsioni non rosee per l’anno in corso, che aumenterà il suo dividendo annuale a 3,20 euro per azione, contro 3,10 euro nel 2017.

(Foto: © Dmitry Kalinovsky/123RF)