(Teleborsa) – Basf ha raggiunto un accordo per la cessione del business nei prodotti da costruzione, a Lone Star Funds per 3,17 miliardi di euro, in contanti.

L’operazione di cessione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2020 ed è soggetta all’approvazione delle autorità competenti.

Il titolo Basf si muove con un lieve ribasso dello 0,20% sulla piazza di Francoforte.