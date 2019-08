editato in: da

(Teleborsa) – Barney’s New York fa ricorso alla bancarotta. La catena di luxury store, piuttosto famosa Oltreoceano, dopo aver collaborato con lo studio legale Kirkland & Ellis Llp per affrontare la procedura fallimentare, è arrivata al punto di non ritorno.

Chiudono, quindi, 15 dei suoi 22 punti vendita tranne quello “simbolo” sulla Madison Avenue a New York. Inoltre, è stato assicurato un finanziamento ponte di 75 milioni di dollari per continuare ad operare durante la bancarotta.