Barclays investe sull’India

(Teleborsa) – Seduta incolore per Barclays, che mostra un timido +0,02%a Londra, nonostante la banca britannica abbia annunciato un investimento di 30 miliardi di rupie (circa 400 milioni di dollari) in India per rafforzare la sua posizione nel paese asiatico. Con questo investimento Barclays raggiunge quota 83 miliardi di rupie investite e “rafforza l’impegno in India”, dove punta ad espandere le attività Corporate & Investment Banking e Private Clients.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Barclays evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Barclays rispetto all’indice.

Lo status tecnico di Barclays è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 185,9 centesimi di sterlina (GBX), mentre il primo supporto è stimato a 183,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 187,9.