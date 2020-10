Bankitalia, salgono i prestiti a imprese e famiglie

editato in: da

(Teleborsa) – Ad agosto i prestiti delle banche alle imprese sono cresciuti del 6% rispetto all’anno scorso, accelerando rispetto alla crescita del 4,5% registrata a luglio. Nel supplemento al bollettino “Banche e moneta” di Banca d’Italia si legge anche che i prestiti alle famiglie sono saliti dell’1,9% (1,7% a luglio), mentre quelli al settore privato nel complesso registrano un aumento del 3,6% (2,8% a luglio).

Sempre ad agosto i tassi di interesse sui prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni sono saliti all’1,67% (1,59% a luglio), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo al 7,82% (7,68% a luglio). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari all’1,15% (1,19% a luglio), quelli per importi fino a 1 milione di euro all’1,69%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati allo 0,85%.

Ancora ad agosto le sofferenze delle banche sono diminuite del 14,7% (in luglio la riduzione era stata del 15,2 per cento). Una variazione che risente anche dell’effetto di operazioni di cartolarizzazione. I depositi del settore privato sono cresciuti del 7,1% (contro il 7,8 di luglio), mentre la raccolta obbligazionaria è diminuita del 6,3% sullo stesso periodo dell’anno precedente (-7,6 a luglio). I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,34% (al pari di luglio).