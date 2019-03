Bankitalia, Rossi lascia incarico e rinuncia a secondo mandato come Direttore Generale

editato in: da

(Teleborsa) – Il Direttore Generale della Banca d’Italia, Salvatore Rossi, lascia il suo incarico, rinunciando a un possibile secondo mandato.

In una lettera ai colleghi di Via Nazionale e dell’Ivass, Rossi afferma che lascerà gli incarichi di direttore generale di Palazzo Koch e di Presidente dell’Ivass “fra qualche settimana”, dopo quasi 43 anni di un percorso professionale tutto avvenuto all’interno della banca e poi anche dell’Ivass. “Per assicurare la funzionalità dei due istituti uscirò formalmente solo dopo che sia stato completato l’iter della mia sostituzione e comunque entro il 9 maggio, scadenza naturale del mio mandato”.

Il mio orgoglio – scrive Rossi – è di essere appartenuto a due istituzioni in cui “i principi della competenza, della serietà, dell’onestà, del senso di servizio pubblico sono stati tenuti nella massima considerazione. E’ un patrimonio che spero di aver assimilato e che mi porterà dietro dovunque vada e qualunque cosa faccia”.