Bankitalia, nubi sul futuro: “L’economia globale sta rallentando”

editato in: da

(Teleborsa) – Nonostante l’onda lunga della crisi del 2008 sembra alle spalle, non mancano nuvoloni o comunque tinte fosche all’orizzonte. E il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, non fa di certo professione di ottimismo: “Le prospettive sono in rallentamento, l’economia globale è più debole di quanto ci si aspettasse a inizio 2018”.

E nello specifico per l’Italia che è sicuramente sotto i riflettori “il costo alto del debito, se nel breve termine è sostenibile, nel lungo tende determinare una caduta” dei risparmi.

Banche, “ridotte le sofferenze” – “Negli ultimi tempi la situazione delle banche italiane è migliorata molto, riducendo le sofferenze”, sottolinea il governatore della Banca d’Italia. Secondo Visco la dinamica del credito è condizionata “dalla poca domanda”. Visco ha poi sottolineato come tuttavia il differenziale fra il costo del credito al Sud e il resto del Paese si è ridotto rispetto al 2012 quando era di 5 punti, mentre ora è di 1 punto.