Bankitalia, Messina: “Spread scorrelato da fondamentali economia reale”

(Teleborsa) – “Quello che sta accadendo sui mercati è completamente scorrelato dai fondamentali del nostro Paese”, Con queste parole il numero uno di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione della relazione annuale di Visco in Bankitalia, rispondendo ad una domanda sulla crescita dello Spread e le tensioni presenti sui mercati finanziari.

“Io credo che a questo punto sia importante guardare solo all’economia reale” che “è molto solida”, ha detto il banchiere, sottolineando che “guardare lo Spread non è più rappresentativo della correlazione fra l’economia finanziaria e l’economia reale”.

“Rimaniamo concentrati sul fare le cose per il Paese perché questo è quello che serve all’Italia”, ha aggiunto.

Ma anche nelle decisioni politiche si è fatto riferimento allo Spread, che resta un parametro che condiziona anche l’economia reale….

“Io credo che sia molto importante perché è un valore che impatta sul risparmio degli italiani, quindi questa considerazione dal punto di vista politico rimane molto importante, ma per chi come noi lavora non deve farsi distrarre dall’andamento dei parametri finanziari”, sottolinea Messina, aggiungendo che altrimenti “costruiamo le premesse perché quello che dice il mondo finanziario accada anche nel mondo reale”.

“Rimaniamo concentrati a far le cose”, ha concluso.