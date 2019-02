Bankitalia, l’indicatore €-coin segnala peggioramento a minimi inizio 2015

editato in: da

(Teleborsa) – Si deteriora la situazione economica dell’Eurozona. Lo conferma €-coin, un indicatore pubblicato mensilmente dalla Banca d’Italia, che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro.

In febbraio €-coin è nuovamente diminuito (a 0,24 da 0,31 in gennaio), riportandosi sui livelli di inizio 2015. Alla flessione dell’indicatore hanno contribuito soprattutto il calo della fiducia delle imprese, che riflette in particolare la debolezza del settore manifatturiero, e il rallentamento delle vendite all’estero.

€-coin esprime l’indicazione dello stato dell’economia della moneta unica in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).