Bankitalia, leggero inasprimento sui prestiti per le imprese

(Teleborsa) – Frenano nel secondo trimestre i prestiti alle imprese. Secondo il rapporto Bankitalia, si è registrato un moderato inasprimento sui prestiti alle imprese, che ha riflesso un lieve aumento della percezione del rischio tra gli intermediari, mentre quelli sui finanziamenti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni sono rimasti invariati.

Il rapporto sul Credito Bancario (Bank Lending Survey) evidenzia come per il trimestre in corso gli intermediari si attendano un lieve allentamento delle condizioni di offerta per i prestiti alle imprese e in contenuto irrigidimento per i mutui alle famiglie.

Le domande di finanziamento hanno registrato un incremento, sia delle imprese che delle famiglie: per le prime, il contributo degli investimenti fissi e il basso livello dei tassi di interesse hanno compensato il lieve impatto negativo esercitato dal ricorso alle fonti di finanziamento alternative, per le seconde, la domanda è stata sostenuta dal contributo positivo delle prospettive del mercato degli immobili residenziali e dei bassi tassi di interesse.