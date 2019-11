Bankitalia: leggermente attenuati rischi stabilità finanziaria

editato in: da

(Teleborsa) – “In Italia i rischi per la stabilità finanziaria si sono leggermente attenuati negli ultimi mesi, in seguito al calo dei premi per il rischio sovrano”.

Lo rileva il Rapporto sulla Stabilità finanziaria della Banca d’Italia, che però sottolinea: “Il deterioramento del quadro macroeconomico e l’elevato debito pubblico continuano a rappresentare elementi di forte vulnerabilità ed espongono l’intera economia ai rischi connessi con un riacutizzarsi delle tensioni sui mercati”

“Continua la riduzione della rischiosità degli attivi delle banche italiane, scrive ancora la Banca d’Italia, attraverso la cessione dei crediti deteriorati e politiche di erogazione dei prestiti molto selettive”.

CICLO ECONOMICO PESA SU REDDITIVITA’ IMPRESE – “La debolezza del ciclo economico incide negativamente sulla redditività delle imprese, ma gli effetti sfavorevoli sulla capacità di rimborso dei debiti sono mitigati dal basso livello dei tassi di interesse”, segnala ancora il rapporto aggiungendo che “il settore delle famiglie resta solido”.