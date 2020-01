Bankitalia, indice €-Coin ai massimi da un anno

editato in: da

(Teleborsa) – Migliora il quadro dell’economia dell’Eurozona anche se la crescita resta “modesta”. Lo conferma Bankitalia, che ha pubblicato oggi l’indicatore €-Coin, un un indicatore che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area della moneta unica, in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).

In gennaio €-coin si è riportato sui livelli dello scorso febbraio a 0,25 punti da 0,16 in dicembre, pur continuando a segnalare, come dall’inizio del 2019, una crescita modesta nell’Area Euro.

L’indicatore ha beneficiato soprattutto del favorevole andamento dei tassi d’interesse, che ha più che compensato il persistente pessimismo delle imprese manifatturiere, nonché delle indicazioni positive relative all’andamento della spesa delle famiglie.