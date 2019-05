Bankitalia, entrate tributarie in aumento

editato in: da

(Teleborsa) – Più entrate dalle tasse e meno debito per le amministrazioni pubbliche. Sono i dati emersi dal bollettino statistico “Finanza pubblica, fabbisogno e debito” emesso da Bankitalia e relativo al mese di marzo 2019.

Nel dettaglio, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato hanno raggiunto quota 28,7 miliardi, con un leggere aumento dello 0,8% (0,2 miliardi) rispetto al dato dello stesso mese del 2018. Nel complesso, il primo trimestre 2019 ha visto entrate tributarie per un totale di92,2 miliardi, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nello stesso mese di marzo 2019 è anche diminuito il debito delle amministrazioni pubbliche, con 4,4 miliardi in meno rispetto al mese precedente (4 miliardi per le amministrazioni centrali e 400 milioni per quello locali) per un totale di 2.358,8 miliardi.

Secondo le rilevazione di Bankitalia, il fabbisogno del mese (20,2 miliardi) è stato compensato dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (22,4 miliardi); inoltre gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno nel complesso ridotto il debito di 2,3 miliardi.