Bankitalia, €-coin conferma crescita Eurozona stagnante nel 3° trimestre

(Teleborsa) – Rallenta la crescita economica dell’Eurozona in agosto. Lo conferma l’indice €-coin, un indicatore sviluppato dalla Banca d’Italia che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’Area Euro, in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).

L’indice è diminuito lievemente a 0,47 da 0,49 in luglio, confermando la sostanziale stabilità registrata da giugno e, quindi, nel terzo trimestre.

€-coin, che viene pubblicato a cadenza mensile, ha risentito ad agosto della debolezza del ciclo industriale e del peggioramento della

fiducia delle famiglie e delle imprese manifatturiere.