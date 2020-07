Bankitalia, aumenta domanda prestiti imprese

editato in: da

(Teleborsa) – La domanda di prestiti da parte delle imprese è marcatamente aumentata marcatamente per effetto delle ingenti esigenze di liquidità connesse con l’emergenza sanitaria.

Lo rende noto la Banca d’Italia nell’Indagine sul credito bancario nell’area dell’euro per il secondo trimestre 2020 e le prospettive per il terzo trimestre del 2020. Mentre la domanda di mutui delle famiglie è diminuita ulteriormente riflettendo il calo della fiducia dei consumatori e il peggioramento delle prospettive del mercato degli immobili residenziali.

Nel secondo trimestre dell’anno, i criteri di erogazione dei prestiti alle imprese hanno registrato un allentamento che ha prevalentemente riflesso una maggiore tolleranza al rischio da parte degli intermediari. Le politiche di offerta applicate ai prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si sono mantenute nel complesso stabili. Le banche hanno lievemente allentato i termini e le condizioni generali applicati sui finanziamenti alle imprese e sui mutui alle famiglie. Per il trimestre in corso gli intermediari prevedono che le politiche di offerta registreranno un ulteriore lieve allentamento per le imprese e resteranno invariate per le famiglie.

Per il trimestre in corso le banche si attendono un ulteriore, seppur più contenuto, aumento della richiesta di fondi da parte delle imprese; anche la domanda di prestiti da parte delle famiglie dovrebbe lievemente aumentare.