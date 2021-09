Bankitalia, a luglio sono aumentati prestiti al settore privato e famiglie

editato in: da

(Teleborsa) – A luglio i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci

bancari, sono cresciuti del 2,1% sui dodici mesi, dopo il +3,4 segnato nel mese precedente. Lo comunica Banca d’Italia nella pubblicazione periodica “Banche e moneta: serie nazionali”. I prestiti alle famiglie sono aumentati del 3,8 % sui dodici mesi (come nel mese precedente), mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell’1,7%. (3,8 nel mese precedente).

I depositi del settore privato sono cresciuti del 9,3% sui dodici mesi (contro il 9,6 in giugno); la raccolta obbligazionaria è diminuita del 5,2% sullo stesso periodo dell’anno precedente (-6,2 in giugno). Le sofferenze sono diminuite del 17,1% sui dodici mesi (in giugno la riduzione era stata del 21,3%); la variazione può risentire dell’effetto di operazioni di cartolarizzazione, sottolinea Bankitalia.



I tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono collocati all’1,75% (1,77 in giugno), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo al 7,94% (8,11 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari all’1,05% (1,17 in giugno), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari all’1,83%, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati allo 0,69%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,31% (0.32 nel mese precedente).