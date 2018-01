Bank of Japan lascia invariata la politica monetaria

(Teleborsa) – Nessuna sorpresa dalla Bank of Japan che ha lasciato invariata la propria politica monetaria, in linea con le attese dei mercati.

Il tasso sui depositi è rimasto dunque al -0,1%, mentre è stato mantenuto l’impegno di acquisire bond governativi a 10 anni al fine di comprimere il loro tasso attorno allo zero, ad un ritmo di 80 trilioni di yen l’anno, come ampiamente atteso dagli analisti.

La decisione odierna è stata presa non all’unanimità, ma con 8 voti a favore e 1 contrario.

La conferma della sua politica monetaria ultra-espansiva è alla base della battaglia della Bank of Japan contro la deflazione per raggiungere il target di inflazione al 2%.



Gli analisti prevedono una stretta monetaria nei mesi a venire alla luce del miglioramento dell’economia nipponica, visto che la settimana scorsa la Bank of Japanha mostrato una view più ottimista sulla crecita del Paese.